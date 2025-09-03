Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Da vida colonial à cerveja: 5 museus imperdíveis que contam a história de Blumenau

Da vida colonial às artes plásticas e à cerveja, cinco espaços culturais preservam a memória da cidade de Blumenau

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Blumenau preserva sua história em museus que vão desde a vida cotidiana dos primeiros colonizadores até a cultura da cerveja e das artes plásticas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre esses espaços fascinantes!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.