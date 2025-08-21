Logo R7.com
Dados revelam que 90% dos casos de maus-tratos contra crianças e adolescentes acontecem em casa

SC voltou a registrar episódios de maus-tratos contra crianças e adolescentes que chocaram a população; embora pareçam casos isolados...

ND Mais|Do R7

Santa Catarina voltou a registrar episódios de maus-tratos contra crianças e adolescentes que chocaram a população. Em Florianópolis, o prontuário médico revelou que um menino de quatro anos morreu após ser espancado. O padrasto foi apontado como suspeito das agressões. Já em Joaçaba, no Oeste, um bebê de apenas sete meses foi internado na UTI com sinais de agressão. A mãe procurou auxílio em um posto de saúde e alegou que a filha estava com dificuldades de respirar e febre. Após avaliação médica, os exames revelaram fraturas antigas e recentes em costelas, fêmur e braço, além de lesão pulmonar.

