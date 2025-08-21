Dados revelam que 90% dos casos de maus-tratos contra crianças e adolescentes acontecem em casa SC voltou a registrar episódios de maus-tratos contra crianças e adolescentes que chocaram a população; embora pareçam casos isolados... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina voltou a registrar episódios de maus-tratos contra crianças e adolescentes que chocaram a população. Em Florianópolis, o prontuário médico revelou que um menino de quatro anos morreu após ser espancado. O padrasto foi apontado como suspeito das agressões. Já em Joaçaba, no Oeste, um bebê de apenas sete meses foi internado na UTI com sinais de agressão. A mãe procurou auxílio em um posto de saúde e alegou que a filha estava com dificuldades de respirar e febre. Após avaliação médica, os exames revelaram fraturas antigas e recentes em costelas, fêmur e braço, além de lesão pulmonar.

Para entender melhor a gravidade da situação e os dados alarmantes sobre maus-tratos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Balança, mas não cai’: forte vento atrapalha e navio vive momento de tensão em ancoragem em SC

‘Risco de fuga e gravidade’: MPSC pede prisão de influenciador pego com 175 kg de cocaína em SC

Com cota quase no limite, pesca da tainha em SC deve acabar em breve; destino está em Brasília