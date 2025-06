Dancinha de professor e discussões acaloradas: saiba o que rolou na polêmica reunião da UFSC Sessão do Conselho Universitário da última sexta-feira (6) foi de constrangimento após professor fazer “dancinha” durante discussão... ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h36 ) twitter

Uma nova sessão do Conselho Universitário da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) para definir sobre a mudança do nome do campus de Florianópolis deve ocorrer nesta sexta-feira (13). Mesmo assim, a reunião da última sexta-feira (6) segue repercutindo: terminou em confusão, teve discussões acaloradas e trocas de provocações entre membros da comunidade acadêmica e políticos que participaram do encontro.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

