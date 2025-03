Das Laranjeiras ao Oscar: Fluminense já teve estrela em filme vencedor da estatueta! Antes de "Ainda Estou Aqui", Fluminense teve craque no elenco de "Orfeu Negro", vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro! ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 18h47 (Atualizado em 03/03/2025 - 18h47 ) twitter

Após o Brasil celebrar a inédita conquista do prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2025 com “Ainda Estou Aqui”, o Fluminense guarda uma história curiosa e fascinante: um de seus jogadores já brilhou em um filme premiado com a cobiçada estatueta. Em 1959, Breno Mello, atleta do Tricolor Carioca, protagonizou “Orfeu Negro”, longa que conquistou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, como produção francesa, em 1960, elevando o nome do clube para além dos campos.

