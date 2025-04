Data comemorativa faz prefeitura de cidade do Litoral Norte ‘mudar de lugar’ Transferência simbólica dos serviços administrativos prestados pela prefeitura será nesta sexta-feira (25) ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 07h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 07h20 ) twitter

Nesta sexta-feira (25), a sede administrativa da Prefeitura de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de SC, vai mudar de lugar. Vários serviços serão prestados na Subprefeitura da Região Sul, no bairro da Barra. O evento é uma comemoração à data de fundação do Distrito de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú, em 1849. Trata-se de uma transferência simbólica para valorizar o patrimônio histórico e cultural da região, reconhecida como o berço da fundação do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante celebração!

