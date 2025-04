Data marcada: quando o frio intenso dará as caras no Brasil Frio intenso é causado por uma massa de ar frio, de origem polar e de forte intensidade, que deve se deslocar por todo o Brasil ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 03h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 03h05 ) twitter

O frio intenso tem data para dar as caras no Brasil. A chegada de uma nova frente fria promete baixar as temperaturas e garantir que o termômetro irá marcar menos de 10°C antes do fim de abril.

A chegada de uma nova frente fria promete baixar as temperaturas e garantir que o termômetro irá marcar menos de 10°C antes do fim de abril.

