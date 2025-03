Data para acabar: frente fria promete por fim a onda de calor que afeta SC Conforme a Epagri/Ciram, a chegada da frente fria deve vir acompanhada de céu nublado e temporais ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 14h47 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h47 ) twitter

Uma frente fria prevista para chegar em Santa Catarina no fim de semana promete acabar com a onda de calor que afeta o estado. Conforme a Epagri/Ciram, a mudança de tempo deve vir acompanhada de um céu nublado e temporais.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a previsão do tempo e como a frente fria afetará a região.

