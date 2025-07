Davi Appel, sargento morto em combate, recebe homenagem com nome de rua em Criciúma Policial foi assassinado durante patrulha em área escolar; rua fica ao lado do quartel do 9º BPM ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 03h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Davi Appel da Silva, policial militar assassinado durante uma abordagem no dia 3 de setembro de 2024, em Criciúma, foi homenageado com a mudança de nome de uma rua. Localizada no bairro Ceará, ao lado do 9º BPM (Batalhão da Polícia Militar), a antiga rua São Miguel do Oeste agora recebe o nome do sargento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.

Leia Mais em ND Mais:

Rivalidade amorosa motivou morte de homem encontrado no próprio carro em SC

Casos de envenenamento de cães assustam moradores e levantam alerta em Imbituba

Fala polêmica sobre caçadores pode afastar vereadora do cargo em Joinville; entenda