De 0°C a 25°C: contrastes marcam previsão do tempo em SC e Defesa Civil alerta para a saúde A previsão do tempo em SC mostra que a semana começa gelada, com mínima de 0°C, e uma frente fria traz instabilidade ao estado; confira... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 05h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 05h18 ) twitter

Com sol predominando e leve aumento das temperaturas durante o dia, a previsão do tempo em SC é de frio para os próximos dias. A mínima fica próxima de 0°C em áreas mais altas de diversas regiões do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a previsão do tempo e cuidados com a saúde!

