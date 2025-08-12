Logo R7.com
De 0°C a 25°C: contrastes marcam previsão do tempo em SC e Defesa Civil alerta para a saúde

A previsão do tempo em SC mostra que a semana começa gelada, com mínima de 0°C, e uma frente fria traz instabilidade ao estado; confira...

ND Mais|Do R7

Com sol predominando e leve aumento das temperaturas durante o dia, a previsão do tempo em SC é de frio para os próximos dias. A mínima fica próxima de 0°C em áreas mais altas de diversas regiões do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a previsão do tempo e cuidados com a saúde!

