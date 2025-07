De 0°C a 37°C: Brasil vive extremos com frente fria e calorão no mesmo fim de semana Fim de semana será marcado por extremos térmicos com frio intenso e calorão pelo Brasil; confira a previsão do tempo nas principais... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O avanço da frente fria que chegou ao país na última quinta-feira (17) vai trazer temperaturas negativas para o Sul do Brasil neste final de semana. Enquanto isso, as outras regiões do país seguirão enfrentando forte calor, com máximas que superam os 35°C.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões e detalhes sobre esse fenômeno climático!

Leia Mais em ND Mais:

Itajaí terá novas regras para uso de ciclomotores e bicicletas elétricas

Feminicídios em SC caem 30% no semestre, mas violência contra a mulher ainda preocupa

Verão e luxo: SC deixa Paraná e RS para trás e domina mercado bilionário de imóveis no Sul