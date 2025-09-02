De 1.080 para 21: Jaraguá do Sul quase zera multas com nova tarifa de estacionamento Nova tarifa pós-utilização reduziu em 98% multas em estacionamento rotativo ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 05h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 05h57 ) twitter

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, divulgou o balanço do primeiro mês de vigência da TPU (Tarifa de Pós-Utilização) no estacionamento rotativo Jaraguá do Sul. A nova regra, em vigor desde 21 de agosto, reduziu em 98% o número de multas aplicadas: a média mensal de 1.080 autuações caiu para apenas 21.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o trânsito na região!

