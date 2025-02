De 30 para 15 anos: Alesc analisa pacote de mudanças no IPVA de SC; veja o que está em jogo Projetos de lei visam alterar regras de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores; análise da Comissão de Constituição... ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 24/02/2025 - 22h05 ) twitter

Um pacote de mudanças na cobrança do IPVA de SC será analisado na Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina). Ao todo, são três projetos que alteram os critérios de isenção do imposto e que devem ser discutidos na reunião da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) desta terça-feira (25).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças propostas!

