De abelhas a bovinos: cadastro agropecuário será obrigatório para criadores em SC O cadastro atualizado é essencial para ações sanitárias e políticas públicas na agropecuária catarinense ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 09h57 )

A partir deste mês de junho, produtores rurais de Santa Catarina que criam qualquer tipo de animal, de abelhas a bovinos, devem atualizar seu cadastro agropecuário junto à Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina). A medida é obrigatória e essencial para a segurança sanitária no estado.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a importância da atualização do cadastro agropecuário e as implicações para os criadores.

