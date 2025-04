De bicicletas a caminhões: acidentes no Morro dos Cavalos atingiram 154 veículos em 2 anos Velocidade incompatível com a via, falhas mecânicas e a ingestão de álcool estão entre as principais causas das ocorrências entre os... ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 09h26 ) twitter

Os acidentes no Morro dos Cavalos, entre os quilômetros 213 e 234 da BR-101, em Palhoça, ocorrem com certa frequência, provocando congestionamento e até interrupções por horas no tráfego da Grande Florianópolis. Levantamento obtido pela reportagem do portal ND Mais dá conta de que foram 154 ocorrências, em um intervalo de dois anos e três meses. Dentre os veículos envolvidos, estão carros, motos, ônibus e até bicicletas.

Para mais detalhes sobre esses acidentes e suas causas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

