De BYD a aves congeladas: Porto de Itajaí bate 1,8 mi de toneladas em semestre histórico Somente em junho, Porto de Itajaí recebeu 35 navios, entre eles o maior de transporte de carros do mundo ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 07h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 07h18 ) twitter

O Porto de Itajaí registrou movimentação de 1.859.082 toneladas em cargas gerais e contêineres. O volume representa um crescimento de 1.686% em relação ao mesmo período de 2024. Desse total, 200.090 toneladas foram destinadas à exportação e 179.331 à importação, considerando exclusivamente as operações realizadas no Cais Público e na área arrendada do porto.

