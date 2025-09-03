De campeão olímpico a corretor: ex-atleta aposta em imóveis milionários em SC Evandro Guerra, campeão olímpico no Rio de Janeiro, agora vende imóveis de alto padrão no Litoral Norte catarinense ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 20h20 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O ex-atleta Evandro Guerra, de 43 anos, tem uma vida bem diferente do que a que levava em 2016, quando foi campeão olímpico pela Seleção Brasileira de vôlei nos Jogos do Rio. Eleito duas vezes melhor oposto do mundo na modalidade, agora ele trocou o uniforme pelas roupas sociais enquanto negocia imóveis milionários no disputado mercado na Praia Brava de Itajaí e em Balneário Camboriú, onde o metro quadrado pode ultrapassar a casa dos R$ 40 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a nova carreira de Evandro Guerra!

Leia Mais em ND Mais:

Blumenau abre processo seletivo com benefícios e salários de mais de R$ 4 mil

Nova Balneário Camboriú? Moradores querem barrar ‘arranha-céu’ em praia famosa de Florianópolis

De Winterffell para SC: conheça a hamburgueria inspirada na série ‘Game of Thrones’