De campeão olímpico a corretor: ex-atleta aposta em imóveis milionários em SC
Evandro Guerra, campeão olímpico no Rio de Janeiro, agora vende imóveis de alto padrão no Litoral Norte catarinense
O ex-atleta Evandro Guerra, de 43 anos, tem uma vida bem diferente do que a que levava em 2016, quando foi campeão olímpico pela Seleção Brasileira de vôlei nos Jogos do Rio. Eleito duas vezes melhor oposto do mundo na modalidade, agora ele trocou o uniforme pelas roupas sociais enquanto negocia imóveis milionários no disputado mercado na Praia Brava de Itajaí e em Balneário Camboriú, onde o metro quadrado pode ultrapassar a casa dos R$ 40 mil.
