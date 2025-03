De cara nova: Balanço Geral Oeste apresenta novo estúdio O novo estúdio do Balanço Geral Oeste foi apresentado ao vivo nesta segunda-feira (17) ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 22h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Balanço Geral Oeste surpreendeu o público nesta segunda-feira (17) com um estúdio completamente repaginado. Após 15 dias de intenso trabalho, a equipe da NDTV Oeste entregou um espaço moderno, tecnológico e interativo, projetado para elevar a experiência dos telespectadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as novidades do novo estúdio!

Leia Mais em ND Mais:

Vídeo mostra como vai ficar a SC-401 após ampliação; obras começam nesta segunda-feira

Arena do Destino Verão, na praia da Joaquina, encerra temporada de sucesso

Hospital de Brusque recebe habilitação para realizar procedimento cardíaco pelo SUS