De cara nova: NDTV – RECORD renova estúdios de diversos programas diários

Em toda Santa Catarina, os estúdios da NDTV – RECORD estão mudando. Durante o mês de março, os estúdios do Ver Mais Oeste, Balanço Geral Oeste, Ver Mais Joinville e o SC no Ar foram repaginados, incorporando tecnologia de ponta e um design moderno e inovador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as novidades sobre a renovação dos estúdios!

