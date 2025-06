De crochê a programação, instituição oferece 100 vagas para cursos gratuitos em SC; saiba quais Com formações de curta duração, instituição oferece cursos de TI, design e comunicação na cidade de Laguna; confira quais as vagas... ND Mais|Do R7 13/06/2025 - 06h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 06h56 ) twitter

A Fundação Bradesco da cidade de Laguna, no Sul de Santa Catarina, está oferecendo cerca de 100 vagas para cursos gratuitos de curda duração, com formação em tecnologia, com formação nas áreas de Tecnologia da Informação, Comunicação e Arte e Design.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades e como se inscrever!

