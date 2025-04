De Dr. Blumenau à estreia nacional: ator blumenauense vai integrar nova novela da Record Na trama, Charles Lange irá interpretar um sacerdote ao lado do protagonista, Murilo Cezar, que dará vida ao apóstolo Paulo ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 06/04/2025 - 18h06 ) twitter

O ator blumenauense, Charles Large, faz parte do elenco que vai integrar a nova novela da Record, ‘Paulo, o Apóstolo’, que estreia em 28 de maio e vai contar sobre a vida de um dos maiores pregadores do cristianismo.

Saiba mais sobre a trajetória e os desafios do ator blumenauense consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

