De fundador a guia espiritual: a história misteriosa de Dr. Blumenau Antes da chegada do primeiro pastor, imigrantes contaram com a assistência espiritual do próprio fundador da colônia ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 07h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 07h18 )

A história de Blumenau não se construiu apenas com ruas, casas e comércio, mas também com fé. Quando os primeiros imigrantes alemães chegaram à colônia, junto com Dr. Blumenau, por volta de 1850, ainda não existia um pastor para conduzir os cultos luteranos. Nesse cenário, o próprio Dr. Blumenau, fundador da cidade, junto com o professor Fernando Ostermann, passou a oferecer assistência espiritual à população, garantindo que a fé permanecesse viva mesmo em um território recém-fundado.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a fascinante história de Dr. Blumenau e sua influência na formação da cidade!

