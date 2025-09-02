De fundador a guia espiritual: a história misteriosa de Dr. Blumenau
Antes da chegada do primeiro pastor, imigrantes contaram com a assistência espiritual do próprio fundador da colônia
A história de Blumenau não se construiu apenas com ruas, casas e comércio, mas também com fé. Quando os primeiros imigrantes alemães chegaram à colônia, junto com Dr. Blumenau, por volta de 1850, ainda não existia um pastor para conduzir os cultos luteranos. Nesse cenário, o próprio Dr. Blumenau, fundador da cidade, junto com o professor Fernando Ostermann, passou a oferecer assistência espiritual à população, garantindo que a fé permanecesse viva mesmo em um território recém-fundado.
A história de Blumenau não se construiu apenas com ruas, casas e comércio, mas também com fé. Quando os primeiros imigrantes alemães chegaram à colônia, junto com Dr. Blumenau, por volta de 1850, ainda não existia um pastor para conduzir os cultos luteranos. Nesse cenário, o próprio Dr. Blumenau, fundador da cidade, junto com o professor Fernando Ostermann, passou a oferecer assistência espiritual à população, garantindo que a fé permanecesse viva mesmo em um território recém-fundado.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a fascinante história de Dr. Blumenau e sua influência na formação da cidade!
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a fascinante história de Dr. Blumenau e sua influência na formação da cidade!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: