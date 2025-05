De gandula a diretor executivo do Figueirense: Rafael Franzoni é apresentado pelo clube Rafael Franzoni, novo diretor executivo do Figueirense, tem no currículo graduações, cursos e uma ano como gandula do clube ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Entre graduações, cursos e qualificações, o novo diretor executivo do Figueirense tem no currículo a experiência de um ano como gandula do clube do coração. Rafael Franzoni, empresário, foi apresentado e entra na vaga deixada por Enrico Ambrogini. Conhecedor do Figueirense, com essa visão de dentro de campo na época de gandula, Franzoni disse ter a missão de seguir ajeitando a casa alvinegra e que tem experiência na gestão.

Para saber mais sobre a trajetória de Rafael Franzoni e suas expectativas à frente do Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mais de 74 mil novas vagas de emprego são abertas em SC; veja setores que mais crescem em 2025

‘O momento a gente que faz’, garante Zé Trovão, sobre proposta da reforma administrativa

FOTOS: Veja o antes e depois da nova UTI do Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis