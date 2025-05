De herança familiar a patrimônio: como o x-salada virou símbolo cultural de Criciúma X-salada será destaque nas comemorações dos 100 anos de Criciúma como símbolo da cidade ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 07h46 (Atualizado em 13/05/2025 - 07h46 ) twitter

O x-salada, lanche preferido de gerações de criciumenses, está sendo oficialmente documentado. A pesquisa reúne entrevistas com os proprietários de lanchonetes mais antigos em atividade na cidade, como forma de preservar a memória de quem ajudou a construir essa tradição gastronômica.

Para saber mais sobre essa deliciosa história e a importância do x-salada para a cultura de Criciúma, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

