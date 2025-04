De massas a frutos do mar: veja onde almoçar na Páscoa no Litoral Norte de SC Confia um guia completo de restaurantes para almoçar na Páscoa me várias cidades da região ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 20h25 ) twitter

A busca pelo local ideal para celebrar a Páscoa com um almoço reunindo a família ou com os amigos pode ser demorada. No Litoral Norte catarinense, região conhecida por suas belas praias e rica gastronomia, são várias opções para todos os paladares e estilos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para descobrir todos os detalhes sobre onde almoçar na Páscoa! Saiba mais

