De OVNIs ao isolamento digital: o que marcou sumiço do pai e filho encontrados em SC Pai e filho estavam desaparecidos há cinco dias em Balneário Camboriú; o carro foi encontrado abandonado próximo a uma área de mata... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h58 )

O americano Mark Rogers e seu filho Duncan, de 13 anos, que estavam desaparecidos há cinco dias em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, foram encontrados na tarde de terça-feira (2). Eles estavam em uma área de mata localizada nas proximidades do Morro do Careca. Conforme as informações da Polícia Civil, o homem alegou que queria fazer uma desintoxicação digital e ficar longe da internet e da televisão.

Para saber mais sobre essa intrigante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

