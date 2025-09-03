De OVNIs ao isolamento digital: o que marcou sumiço do pai e filho encontrados em SC
Pai e filho estavam desaparecidos há cinco dias em Balneário Camboriú; o carro foi encontrado abandonado próximo a uma área de mata...
O americano Mark Rogers e seu filho Duncan, de 13 anos, que estavam desaparecidos há cinco dias em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, foram encontrados na tarde de terça-feira (2). Eles estavam em uma área de mata localizada nas proximidades do Morro do Careca. Conforme as informações da Polícia Civil, o homem alegou que queria fazer uma desintoxicação digital e ficar longe da internet e da televisão.
O americano Mark Rogers e seu filho Duncan, de 13 anos, que estavam desaparecidos há cinco dias em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, foram encontrados na tarde de terça-feira (2). Eles estavam em uma área de mata localizada nas proximidades do Morro do Careca. Conforme as informações da Polícia Civil, o homem alegou que queria fazer uma desintoxicação digital e ficar longe da internet e da televisão.
Para saber mais sobre essa intrigante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa intrigante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: