De paisagem de cartão-postal à cena de tragédia: como Praia Grande virou 'Capadócia brasileira' Balonismo é uma das principais atividades economicas de Praia Grande e se tornou um símbolo do município ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 20h55 (Atualizado em 22/06/2025 - 20h55 )

A cena do trágico acidente de balão que matou oito pessoas no último sábado (21) em Santa Catarina se tornou um dos principais assuntos no país. Porém, a cidade de Praia Grande, popular por esse tipo de passeio, já era reconhecida mundialmente como a “Capadócia Brasileira”.

Para entender melhor essa tragédia e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

