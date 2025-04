De pneus a capacete: limpeza no Canal da Barra remove duas toneladas de lixo em Florianópolis Ligação da Lagoa da Conceição com o mar tinha pneus, latas de alumínio, sacolas e carcaças de eletrodomésticos removidos por moradores... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 10h27 (Atualizado em 07/04/2025 - 10h27 ) twitter

Uma ação na manhã do último domingo (6), no Canal da Barra, que liga a Lagoa da Conceição ao mar, em Florianópolis, resultou na retirada de duas toneladas de lixo das águas e da margem. Os voluntários do mutirão, que envolveu cerca de 100 pessoas e está em sua terceira edição, celebraram que os números vêm caindo — de dez toneladas de rejeitos recolhidas em 2023, para três toneladas no ano passado e duas desta vez.

Saiba mais sobre essa importante ação e seus impactos no meio ambiente consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

