De restaurante a local insalubre, MPSC cobra solução para prédio abandonado em Florianópolis
Prédio abandonado na avenida Mauro Ramos, a 400 metros da antiga rodoviária em Florianópolis, está sob apuração do MPSC
A cerca de 400 metros da antiga rodoviária da avenida Mauro Ramos, em Florianópolis, outro prédio abandonado na via está sob apuração do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). O local, repleto de sujeira e objetos quebrados, se tornou uma possibilidade para pessoas vulneráveis se abrigarem e não passarem as noites nas ruas.
