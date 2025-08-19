Logo R7.com
De restaurante a local insalubre, MPSC cobra solução para prédio abandonado em Florianópolis

Prédio abandonado na avenida Mauro Ramos, a 400 metros da antiga rodoviária em Florianópolis, está sob apuração do MPSC

ND Mais|Do R7

A cerca de 400 metros da antiga rodoviária da avenida Mauro Ramos, em Florianópolis, outro prédio abandonado na via está sob apuração do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). O local, repleto de sujeira e objetos quebrados, se tornou uma possibilidade para pessoas vulneráveis se abrigarem e não passarem as noites nas ruas.

