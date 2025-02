De SC às alturas: atleta de Pomerode vai representar o Brasil em mundial de skyrunning Moradora da cidade mais alemã do Brasil supera desafios e conquista vaga em competição internacional de skyrunning que reúne os melhores... ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 16/02/2025 - 09h46 ) twitter

Pomerode, conhecida como a cidade mais alemã do Brasil, agora tem mais um motivo de orgulho: uma de suas moradoras, Rosa Kuglin, conquistou vaga para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Skyrunning, que será realizado de 3 a 5 de outubro de 2025 na região de Karlovo, na Bulgária.

Saiba mais sobre essa emocionante conquista e a trajetória inspiradora de Rosa no site do nosso parceiro ND Mais.

