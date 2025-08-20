De SC para o Brasil: Havan de Luciano Hang se torna uma das marcas mais influentes do país
A Havan, do empresário Luciano Hang, é a 6ª marca mais influente do país, segundo o Brand Momentum Index 2025.
A Havan, do empresário catarinense Luciano Hang, foi reconhecida como a 6ª marca mais influente do Brasil, segundo o Brand Momentum Index (BMI) 2025. O levantamento foi elaborado pela Design Bridge and Partners em parceria com o BAV/WPP.
A Havan, do empresário catarinense Luciano Hang, foi reconhecida como a 6ª marca mais influente do Brasil, segundo o Brand Momentum Index (BMI) 2025. O levantamento foi elaborado pela Design Bridge and Partners em parceria com o BAV/WPP.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre o impacto da Havan no Brasil!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: