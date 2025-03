De tudo um pouco! Veja como será o tempo na primeira semana de abril em Criciúma e região Previsão aponta temperaturas altas e baixas, além de chuva e frio no Sul de Santa Catarina ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De tudo um pouco! A previsão do tempo aponta que a primeira semana de abril será de calor, frio, sol e chuva em Criciúma e região. Conforme o climatologista da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) de Urussanga, Márcio Sônego, nesta segunda-feira (31), as máximas podem atingir 37°C.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a previsão do tempo!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Jovem com autismo é impedido de entrar em show em SC e família denuncia discriminação

Seca castiga 16 municípios de SC e ameaça produção agrícola no estado

Caso Thamily: motorista do carro em que jovem foi morta pela polícia é solto em Criciúma