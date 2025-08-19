De vinho a cappuccino: saiba onde comprar os sabores gourmets da 4ª Chineque Fest de Joinville
Além do chineque de Vinho e Nozes, os outros sete sabores exclusivos feitos para a Chineque Fest continuaram sendo vendidos nas panificadoras...
Os moradores de Joinville, no Norte de Santa Catarina, puderem se reunir para celebrar um dos símbolos gastronômicos mais icônicos de Joinville: o chineque. A 4ª edição do Chineque Fest aconteceu no último sábado (16) com sabores gourmets e exclusivos feitos pelas oito padarias parceiras.
Os moradores de Joinville, no Norte de Santa Catarina, puderem se reunir para celebrar um dos símbolos gastronômicos mais icônicos de Joinville: o chineque. A 4ª edição do Chineque Fest aconteceu no último sábado (16) com sabores gourmets e exclusivos feitos pelas oito padarias parceiras.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa deliciosa festa!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa deliciosa festa!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: