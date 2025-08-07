Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

De vinho com nozes a capuccino: conheça os 8 sabores exclusivos da Chineque Fest em Joinville

Chineque Fest é uma promoção da NDTV RECORD e correalização da Câmara Setorial de Padarias e Confeitarias da CDL

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Para celebrar o símbolo da cultura e da culinária joinvilense, vem aí a tradicional Chineque Fest. A “festa do chineque”, que já se tornou parte da agenda de eventos de Joinville, no Norte de Santa Catarina, acontece no dia 16 de agosto na Expoville com oito sabores gourmets exclusivos.

Não perca a chance de descobrir todos os sabores incríveis que a Chineque Fest tem a oferecer! Consulte no nosso parceiro ND Mais para a matéria completa.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.