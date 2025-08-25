Logo R7.com
De virada, JEC Futsal goleia o Vélez Camaquã e volta ao G-4 da Liga Nacional

Jogando diante do torcedor e com retornos importantes, JEC Futsal venceu o time gaúcho neste domingo (24)

O dia dos retornos do capitão Xuxa e do fixo Henrique foi de goleada para o JEC Futsal. O Tricolor goleou o Vélez Camaquã neste domingo (24), no Centreventos Cau Hansen, garantiu mais uma vitória na Liga Nacional, desta vez, por 6 a 1 e voltou ao G-4.

