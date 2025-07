De virada, JEC Futsal vence São Lourenço e quebra sequência de empates na Liga Nacional Depois de quatro empates consecutivos, JEC Futsal volta a vencer na Liga Nacional na noite deste sábado (12) ND Mais|Do R7 13/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 13/07/2025 - 08h57 ) twitter

Acabou o jejum de vitórias do JEC Futsal na Liga Nacional. Depois de quatro empates consecutivos, o Tricolor venceu o São Lourenço na noite deste sábado (12). Em jogo movimentado, com direito a virada joinvilense na primeira partida do time no ginásio da Univille, o JEC Futsal goleou o time do Oeste catarinense por 5 a 3. Pedro Rei (2), Alex, Neto e Lucas Cezar marcaram para o Tricolor.

