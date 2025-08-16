De volta aos holofotes, Itajaí é destaque no melhor semestre dos portos da história do país
Porto de Itajaí teve um crescimento de quase 1.500% em movimentação de cargas após anos parado
Os portos brasileiros bateram um recorde histórico na movimentação de cargas neste primeiro semestre de 2025, chegando 653,7 milhões de toneladas transportadas, crescimento de 1% em relação ao ano anterior. Segundo apontou o Governo Federal, o Porto de Itajaí foi destaque nacional com crescimento de 1.494,58%, enquanto o Porto de Santos foi o que apresentou maior movimentação, com 67,9 milhões de toneladas de carga.
