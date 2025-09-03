Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

De Winterffell para SC: conheça a hamburgueria inspirada na série ‘Game of Thrones’

Casa dos Lobos, em Chapecó, une gastronomia e cultura com ambiente inspirado na família Stark

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Inspirada no universo da série “Game of Thrones” e nos valores da família Stark, a Casa dos Lobos Hamburgueria fica localizada na Avenida São Pedro, 331D, bairro Passo dos Fortes, em Chapecó, no Oeste catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa experiência gastronômica única!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.