De ‘Zequinha’ a ‘Terminal do Vera’: conheça o dicionário joinvilense Em Joinville, apelidos populares como Praça do Pezão e avenida Beira Rio marcam o mapa da cidade ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 02/08/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Curva do Nereu, o Panagua, o Terminal do Vera. Quem vive em Joinville, no Norte catarinense, provavelmente já ouviu e usou esses nomes sem nem pensar duas vezes. São apelidos que colaram tanto no imaginário popular que chegam a ofuscar nomes oficiais dos lugares.

Para descobrir mais sobre esses apelidos e suas histórias, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Morango do amor dobra preço da fruta e produtores de SC adaptam cultivo para produzir mais

‘Se meteram onde não devem’: Procon e CRM sofrem ameaça em evento de estética em Florianópolis

‘Se morrer, morreu’: mulher é presa por maus-tratos após negar tratamento a cão doente em SC