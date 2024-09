Debate acirrado entre candidatos a prefeito de Itajaí ND Mais promove debate entre os candidatos a prefeito de Itajaí a partir das 21h através do NDplay ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 00h21 (Atualizado em 06/09/2024 - 00h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Acontece nesta quinta-feira (5), a partir das 21h, o debate entre os candidatos a prefeito de Itajaí, promovido pelo Grupo ND no portal ND Mais. A transmissão será ao vivo no NDPlay.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Dia nublado e frio: frente fria traz nevoeiros para SC nesta sexta-feira

• AO VIVO: acompanhe o debate entre os candidatos a prefeito de Itajaí

• Governo de SC libera mais de R$ 2 bilhões em incentivos fiscais para 33 empresas; veja lista