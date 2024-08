Debate ao vivo: candidatos a prefeito de Florianópolis se enfrentam ND Mais promove debate entre candidatos a prefeito de Florianópolis a partir das 21h; acompanhe ao vivo através do ND Play ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 00h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 00h11 ) ‌



Acontece nesta quinta-feira (29), a partir das 21h, o debate entre os candidatos a prefeito de Florianópolis, promovido pelo Grupo ND no portal ND Mais. A transmissão ocorre ao vivo no ND Play.

