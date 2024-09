Debate eleitoral em Itajaí: candidatos se enfrentam ao vivo Candidatos à Prefeitura de Itajaí participam de debate ao vivo nesta quinta-feira (5), às 21h; essa é a oportunidade para o eleitor... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 16h22 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta quinta-feira (5), o Grupo ND promove o debate com candidatos a prefeito de Itajaí nas eleições municipais de 2024. O evento ocorre a partir das 21h no portal ND Mais e terá transmissão em tempo real pelo ND Play (assista abaixo).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• GALERIA: Escola de Criciúma recebe palestra sobre segurança alimentar

• ND Mais promove nesta quinta-feira debate com candidatos a prefeito de Itajaí

• Neymar, Rebeca Andrade… Relembre atletas que tiveram a mesma lesão de Pedro, do Flamengo