Debate eleitoral em Itajaí: tudo que você precisa saber Debate para prefeito de Itajaí acontece ao vivo nesta quinta-feira (5); é a oportunidade para o eleitor conhecer as propostas dos postulantes... ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 14h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 14h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta quinta-feira (5), o Grupo ND promove um debate com os candidatos a prefeito de Itajaí nas eleições municipais de 2024, no portal ND Mais. Será a partir das 21h, com transmissão em tempo real no ND Play.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Operação afasta servidores públicos que omitiram superfaturamento de contratos em Blumenau

• Prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro teve prisão decretada após acessar documentos sigilosos

• Conforto para o home office pagando menos: cadeira de escritório em promoção