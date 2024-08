Debate Imperdível: Candidatos a Prefeito de Florianópolis se Enfrentam Hoje! Nesta quinta-feira (29), o Grupo ND promove o debate com os candidatos a prefeito de Florianópolis nas eleições municipais de 2024... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 21h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 21h51 ) ‌



