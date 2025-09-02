‘Debochava’: filhos desabafam após sentença de mulher que ocultou corpo do pai em freezer em SC
Júri popular condenou Cláudia Tavares Hoeckler, a 20 anos de prisão; promotores comemoram decisão, enquanto defesa anuncia que vai...
O julgamento de Cláudia Tavares Hoeckler, acusada de matar o marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos, e ocultar o corpo em freezer em Lacerdópolis, terminou na noite de sexta-feira (29), após dois dias de sessão no plenário da Câmara de Vereadores de Capinzal, no Meio-Oeste catarinense. Os filhos da vítima, Mateus Hoeckler e Jonathan Hoeckler, desabafaram após sentença. Cláudia foi condenada a 20 anos e 24 dias de reclusão em regime fechado.
Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
