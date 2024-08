Decisão Crucial: Figueirense Enfrenta Londrina na Série C O Figueirense terá na tarde deste domingo (11) o jogo mais importante da temporada. No estádio Orlando Scarpelli, o Furacão recebe... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 22h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Figueirense terá na tarde deste domingo (11) o jogo mais importante da temporada. No estádio Orlando Scarpelli, o Furacão recebe o Londrina em confronto direto por uma das vagas no G-8 da Série C.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Figueirense x Londrina: onde assistir, escalações e a decisão do Furacão na Série C

• VÍDEO: Luz misteriosa ‘rasga’ o céu e é flagrada por estação de monitoramento em SC

• Criciúma encerra série invicta com derrota para o Fortaleza diante de 40 mil torcedores