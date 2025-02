Decisão de Trump afeta tratamento do HIV em Florianópolis: ‘Ameaça global’ Donald Trump suspendeu financiamento para programa que promovia acesso a terapias antirretrovirais em mais de 50 países, entre eles... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 22h06 ) twitter

Uma decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve impacto direto na saúde de Florianópolis. O programa A Hora é Agora, de testagem e tratamento do HIV, foi encerrado na quinta-feira (6) devido ao corte do investimento estadunidense.

Para entender melhor as consequências dessa decisão e como a cidade está se adaptando, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

