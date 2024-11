Decisão do STJD elimina Sorocaba da Liga Nacional de Futsal Equipe do Sorocaba acabou escalando de maneira irregular o atleta Dieguinho no jogo de ida das oitavas de final da Liga Nacional de...

ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 12h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share