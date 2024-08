Decisão do TRE-SC sobre vereadora de Florianópolis adiada para a próxima semana A vereadora de Florianópolis, Noemi Leal (União Brasil), vai esperar até a sessão da terça-feira (27) para saber se continuará no... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 00h50 (Atualizado em 23/08/2024 - 00h50 ) ‌



A vereadora de Florianópolis, Noemi Leal (União Brasil), vai esperar até a sessão da terça-feira (27) para saber se continuará no cargo. Em sessão nesta quinta-feira (22) no Pleno do TRE-SC (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina), o juiz Otávio José Minatto, pediu vistas dos autos do processo.

