Decisão sobre mudança no nome do campus da UFSC é adiada novamente Neto do ex-reitor esteve presente em reunião sobre mudança no nome do campus da UFSC e fez defesa de João David Ferreira Lima ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 08h46 (Atualizado em 07/05/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A mudança do nome do campus da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) na Trindade, em Florianópolis, foi tema da sessão do CUn (Conselho Universitário) desta terça-feira (6), em continuidade à discussão iniciada na semana passada. A reunião, no entanto, terminou sem uma decisão sobre a retirada do nome de João David Ferreira Lima do campus, já que dois conselheiros fizeram pedido de vista.

Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Mega-Sena desta terça-feira, 05/05: confira os números sorteados

Câmara aprova urgência para projeto que pode aumentar número de deputados

Resultado da Lotofácil n° 3384 de hoje, 06/05: confira os números