Declaração conjunta dos Brics defende multilateralismo e ações em saúde, clima e IA Compromissos como saúde global, ação climática, governança da inteligência artificial e reforma das instituições internacionais constam... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h56 )

Durante os dias 4 e 5 de junho de 2025, líderes parlamentares dos países membros do Brics reuniram-se em Brasília para o 11º Fórum Parlamentar da organização. A declaração conjunta dos Brics, divulgada ao fim do encontro, nesta quinta-feira (5), reflete os principais consensos e compromissos assumidos em áreas como governança global, saúde, clima, inteligência artificial e paz internacional.

